Nuova forte eruzione dell’Etna: cenere vulcanica oscura i cieli della Sicilia orientale [FOTO]

28 Febbraio 2021 10:30

E’ in corso da questa mattina il settimo parossismo dell’Etna dal Cratere di Sud Est

Da questa mattina è in corso il settimo parossismo dell’Etna delle ultime due settimane come registra. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia registra un’attivita’ stromboliana al cratere di Sud-est, in un primo momento e’ stata caratterizzata soltanto dall’emissione di cenere, poi con un getto di lava continuo che ha raggiunto un’altezza di circa 300 metri. La cenere vulcanica ha raggiunto livelli altissimi tanto da oscurare i cieli della Sicilia orientale. Gli esperti evidenziano poi che l’ampiezza del tremore del vulcano “ha raggiunto valori elevati“.