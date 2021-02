Ennesimo sbarco a Reggio Calabria: arrivati 32 migranti a Bovalino

8 Febbraio 2021 10:46

Migranti, ennesimo sbarco a Reggio Calabria: anche un minore e due donne

Ennesimo sbarco di migranti questa mattina alle ore 5 sul litorale di Bovalino in provincia di Reggio Calabria. Arrivate 32 persone (29 uomini, 2 donne e 1 minore non accompagnato) di nazionalità Irachena e Afghana. I migranti arrivati a bordo di un veliero che si è arenato sulla spiaggia sono stati soccorsi e trasferiti presso il Campo sportivo per i controlli sanitari e l’identificazione. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e il personale del 118.Nell’immediato è scattato il protocollo anti-Covid e nelle prossime ore saranno tutti sottoposti a tampone molecolare.