Enna: esercitazione “Iron Shield” dei militari della Brigata “Aosta”

I militari della Brigata “Aosta” si addestrano a Piazza Armerina per garantire la sicurezza in tutti gli ambienti operativi

Si è conclusa nei giorni scorsi, presso la base addestrativa di Piazza Armerina in provincia di Enna, l’esercitazione “Iron Shield” alla quale hanno preso parte gli assetti specialistici di scorta e tutela delle Unità della Brigata “Aosta”.

L’attività addestrativa, durata una settimana, è stata organizzata dal 5° Reggimento fanteria e condotta in un contesto tattico ispirato al massimo realismo, con lo scopo di incrementare le capacità di scorta e tutela in ambiente operativo ostile e non permissivo, integrando le peculiari funzioni dei Close Protection Team con quelle dei nuclei di supporto al combattimento del genio, dell’artiglieria e delle componenti logistiche (recupero, rifornimento e supporto sanitario).

L’impiego di partiti contrapposti, di nuclei di osservatori e controllori e dei sistemi di simulazione ha consentito di realizzare una vasta e differenziata gamma di eventi addestrativi utili a migliorare la preparazione dei nuclei partecipanti. L’addestramento, organizzato e condotto nel pieno rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, ha consentito di consolidare e perfezionare la preparazione dei team, opportunamente selezionati e specificatamente formati per garantire la sicurezza del personale da proteggere in ogni tipologia di scenario operativo.