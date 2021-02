Emergenza rifiuti Reggio Calabria, l’appello disperato dei residenti in Via Carrubbara: “famiglie e bambini costretti a respirare questo schifo” [FOTO]

22 Febbraio 2021 20:14

La segnalazione dei residenti è accompagna da immagini vergognose: da diverse settimane non avviene la raccolta dell’immondizia e la strada è diventata una discarica a cielo aperto

No, non sono le immagini di una discarica quelle che si possono ammirare in alto. Ci troviamo a Reggio Calabria, esattamente in Via Carrubbara, una zona molto popolosa della città situata nella zona sud. I residenti della zona denunciano una situazione indecorosa dal punto di vista igienico-sanitario, sacchi della spazzatura riversati al bordo della strada e a pochi passi dalle abitazioni. “Sta finendo anche lo spazio per il passaggio delle auto. Qui vivono famiglie anche con bambini che si ritrovano a respirare questo schifo”, scrive ai nostri canali una cittadina disperata per un disagio che ormai si vive da troppi mesi. L’emergenza rifiuti sulla riva calabrese dello Stretto ha raggiunto livelli inimmaginabili, ma l’esasperazione dei cittadini si percepisce più che mai nelle ultime settimane. In alto le FOTO con gallery a scorrimento.