Emergenza rifiuti, flash mob del comitato “Reggio Respira” con uno striscione “Reggio libera dai rifiuti”

26 Febbraio 2021 18:38

Rifiuti: la manifestazione, promossa dal comitato “Reggio Respira”, vuole richiamare all’attenzione dell’amministrazione comunale un problema che da anni crea disagio all’intera cittadinanza

“Cittadini e associazioni sono si sono recati sul ponte Cialantoni , sulla strada provinciale Terreti Gambarie, perché stanchi dell’emergenza rifiuti che interessa la città. La manifestazione, promossa dal comitato “Reggio Respira”, vuole richiamare all’attenzione dell’amministrazione comunale un problema che da anni crea disagio all’intera cittadinanza.”