Elimination Chamber 2021, The Miz incassa il Money in the bank! Edge attacca Roman Reigns: tutti i risultati dei match

22 Febbraio 2021 10:29

Elimination Chamber 2021, The Miz incassa il Money in the bank su Drew McIntyre e torna campione dopo 10 anni. Edge attacca Roman Reigns

The Miz sul tetto del mondo, è WWE Champion 10 anni dopo l’ultima volta. Così finisce Elimination Chamber 2021, penultimo pay-per-view nella Road To WrestleMania 37, direttamente dal Tropicana Field di St Petersburg (Florida), davanti ai fan nel WWE ThunderDome. Drew McIntyre vince l’Elimination Chamber di Raw con una Claymore al volo su AJ Styles (battendo anche Sheamus, Jeff Hardy, Kofi Kingston e Randy Orton), ma non basta. Arriva Miz e schiena un McIntyre stanchissimo, che cede il suo titolo.

Daniel Bryan vince l’Elimination Chamber di SmackDown guadagnandosi l’opportunità immediata per lo Universal Championship, ma Roman Reigns approfitta della stanchezza dell’avversario, sottomettendolo in pochi istanti. Sembra tutto facile per “The Tribal Chief”, ma arriva Edge che lo sorprende con una Spear, lanciando ufficialmente la sfida titolata per WrestleMania 37. “The Original Bro” Riddle vince il suo primo titolo nel Main Roster, ottenendo lo United States Championship ai danni di Bobby Lashley, in un match a tre che coinvolgeva anche John Morrison. Rimangono Women’s Tag Team Champions Shayna Baszler e Nia Jax, che battono Sasha Banks e Bianca Belair.

Elimination Chamber 2021, i risultati dei match:

Fatal 4-Way United States Championship Qualifying Match – Kick Off

Vincitore: John Morrison vs Mustafa Ali, Ricochet and Elias

Elimination Chamber Match – Number 1 Contender for the Universal Championship

Vincitore: Daniel Bryan vs Jey Uso, Cesaro, Kevin Owens, Sami Zayn and King Corbin

WWE Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns vs Daniel Bryan

United States Championship

Vincitore: Riddle vs Bobby Lashley vs John Morrison

Women’s Tag Team Championship

Vincitrici: Nia Jax & Shayna Baszler vs Sasha Banks & Bianca Belair

WWE Championship – Elimination Chamber Match

Vincitore: Drew McIntyre vs AJ Styles, Sheamus, Jeff Hardy, Kofi Kingston and Randy Orton

WWE Championship

Vincitore: The Miz vs Drew McIntyre