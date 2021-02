Elezioni Roma, Politi (Lega): “Bertolaso? Persona di altissimo profilo”

3 Febbraio 2021 14:59

Elezioni Roma, Politi (Lega): “A breve caleremo il nostro asso. Bertolaso? Persona di altissimo profilo”

Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sulle prossime elezioni comunali. “In teoria le elezioni si dovrebbero tenere maggio, ma a causa della pandemia c’è il punto interrogativo sulla data –ha affermato Politi-. La Raggi e i suoi sperano di allungare ancora per qualche mese il brodo della consiliatura perché sanno benissimo che i cittadini li manderanno a casa. Il nostro asso lo caleremo a brevissimo. Il Movimento 5 Stelle, con un gruppo di scappati di casa, ha pensato di governare la città senza avere un’idea, hanno pensato che potevano passare dal preparare crostate ad amministrare lo Stato. Noi invece abbiamo presentato un programma credibile per la città, presenteremo una squadra di alto livello per la città, poi troveremo il sindaco più idoneo, perché senza squadra il sindaco non può fare nulla. La cosa principale è lavorare sui programmi, noi li abbiamo. Si è parlato di Bertolaso come di altri, tutte persone di altissimo profilo, c’è stato un rallentamento per via della crisi di governo, ma nei prossimi giorni annunceremo il nome del candidato”.