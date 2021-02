Reggio Calabria, inaugurata la nuova sede di Carlo Tansi a Piazza Duomo: “la gestione dei rifiuti è in mano alla ‘ndrangheta” [FOTO e INTERVISTE]

17 Febbraio 2021 19:05

Elezioni Regionali, il Movimento Tesoro Calabria di Carlo Tansi ha aperto la nuova sede di Reggio Calabria in via Crocifisso angolo Piazza Duomo

Il Movimento Tesoro Calabria di Carlo Tansi ha aperto la nuova sede di Reggio Calabria in via Crocifisso 10, all’angolo della centralissima Piazza Duomo. L’ex capo della protezione civile regionale ha presentato le 3 liste Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita che sostengono la candidatura di Luigi De Magistris alla Presidenza della Regione Calabria in occasione delle elezioni amministrative regionali del prossimo 11 Aprile. Raggiante Carlo Tansi: “abbiamo inaugurato una bellissima sede, che insieme alla nostra magnifica squadra di candidati, rappresenterà la nuova “casa” di tutti i cittadini che hanno voglia di informarsi e attivarsi per cambiare finalmente la Calabria. I rifiuti? La gestione è in mano alla ‘ndrangheta. Rivolteremo la Regione come un calzino”. Durante l’iniziativa Tansi ha illustrato ai cittadini il proprio progetto politico e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile della Regione. In basso l’INTERVISTA completa, in alto la FOTOGALLERY.