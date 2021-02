Elezioni Regionali Calabria, Tansi domani in visita a Soveria Mannelli

24 Febbraio 2021 18:11

Elezioni Regionali Calabria, Tansi insieme ai candidati Elia e Cerra domani in visita a Soveria Mannelli

“Domani, insieme ai candidati della coalizione guidata dal movimento Tesoro Calabria Elia Diaco e Rossella Cerra, mi recherò a Soveria Mannelli per testimoniare la nostra vicinanza a una comunità duramente colpita dalla chiusura dell’ospedale cittadino. Quanto sia io, così come Diaco e Cerra, teniamo subito a mettere in rilievo è però che la nostra visita non rappresenta una sorta di passerella elettorale, in vista delle ormai sempre più imminenti Regionali, da fare secondo il dettato del logoro copione della vecchia politica opportunista e scaltra. Anzi, semmai è l’esatto opposto”, è quanto scrive in una nota Carlo Tansi. “Basti pensare al fatto che Diaco, ad esempio, nella sua qualità di angiologo vive il territorio avendo uno studio proprio a Soveria. Ma anche la Cerra conosce bene la zona. Ed entrambi mi hanno manifestato il disagio della gente di questa splendida cittadina oltreché per la perdita del loro nosocomio, fiore all’occhiello e gioiello per un intero comprensorio, pure per il duro colpo assestato all’economia locale da questa dissennata decisione. Senza contare come gli abitanti del posto, soprattutto i più anziani e malati, siano pure penalizzati da una viabilità sempre più precaria. Ecco perché saremo lì a confrontarci con una popolazione, mortificata da scelte miopi, che merita il massimo rispetto e attenzione”, conclude la nota.