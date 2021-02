Elezioni Regionali in Calabria, Spirlì: “il centrodestra saprà indicare presto il candidato presidente”

12 Febbraio 2021 13:46

“La Lega fa parte di una coalizione di centrodestra e suppongo che la coalizione stessa saprà al più presto consegnare ai calabresi la figura di un candidato alla presidenza della Regione”. Così, a margine di un incontro sul turismo, il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì rispondendo alle domande dei giornalisti sull’ipotesi di un candidato espressione del suo partito come presidente alle prossime elezioni regionali in Calabria. “Sto facendo quello che devo fare in questi mesi – ha aggiunto rispetto all’idea di una sua possibile candidatura – e penso di poter dire che insieme ai colleghi di Giunta stiamo portando avanti questa amministrazione nel migliore dei modi. Sono veramente dei gran lavoratori e se vi dovesse capitare di entrare nei parcheggi vi accorgereste che le ultime macchine che vanno via la sera sono quelle degli accessori. Questo significa che assieme ai direttori generali si lavora veramente alla grande, i dipartimenti sono tutti attivi. E’ chiaro che è un periodo difficile. Ogni tanto leggo qualche polemica che viene da qualche battitore libero, ma mi fa molto piacere leggere anche le note stampa, i comunicati e le interviste dei consiglieri di opposizione che sono in una fase di grande collaborazione e fino ad oggi non ci sono state, come potete notare anche voi, motivi di incomprensione. Quindi quello che si sta facendo è sempre fatto in maniera condivisa”.