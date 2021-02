Elezioni regionali in Calabria: verso la conferma del voto l’11 aprile [FOTO]

25 Febbraio 2021 16:47

Mentre molti partiti spingono per il rinvio delle elezioni regionali in Calabria, il presidente Giovanni Toti sta già organizzando il suo viaggio per rafforzare il suo movimento politico Cambiamo e il programma elettorale

Le elezioni regionali in Calabria dovrebbero essere confermate per domenica 11 aprile. Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito, ma qualche segnale evidente è già arrivato: nel Comune di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, sono stati affissi oggi dei manifesti che annunciano la convocazione dei comizi elettorali in vista delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. E così, mentre una parte della classe politica lavora per il rinvio delle votazioni, tutto lascia intendere che ciò non avverrà. Si tratterebbe di una grande sconfitta per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della caduta dell’esecutivo Conte aveva escluso la possibilità delle elezioni in primavera ed incaricato il premier Mario Draghi di formare il nuovo Governo.

Molti partiti spingono tutt’oggi per non andare al voto, mentre altri muovono in modo convinto i primi passi per farsi trovare pronti. Tra questi ha iniziato a programmare la campagna elettorale Giovanni Toti: il governatore della Liguria nei prossimi giorni dovrebbe essere in Calabria per stilare il proprio progetto e rafforzare il suo movimento politico Cambiamo. Si aspettano dunque conferme ufficiali sulle votazioni dell’11 aprile e, se così fosse, si tratterebbe di un grande messaggio di speranza nei confronti della popolazione, perché rappresenterebbe quanto meno un ritorno alla normalità.