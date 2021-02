7 Febbraio 2021 14:45

Elezioni Regionali Calabria, accordo De Magistris-Tansi, il sindaco di Napoli sarà il candidato Governatore. Domani a Cosenza l’ufficializzazione

Accordo raggiunto tra Luigi De Magistris e Carlo Tansi in vista delle imminenti elezioni regionali in Calabria. Domani, lunedì 8 febbraio, alle ore 16 conferenza stampa congiunta del sindaco di Napoli e l’ex capo della protezione civile calabrese, a Cosenza in Via Panebianco. L’accordo prevede il passo indietro di Tansi (che comunque avrà un ruolo di primo piano) a favore di De Magistris che sarà candidato governatore.