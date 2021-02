Egitto: Sensi-Quartapelle, ‘160mila firme per cittadinanza a Zaki, lunedì manifestazione

20 Febbraio 2021 10:48

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Sono oltre 160mila le firme raccolte dagli attivisti per chiedere la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Oltre 50 parlamentari, con un’adesione trasversale, hanno firmato la mozione presentata da Filippo Sensi e Lia Quartapelle per chiedere al governo di mobilitarsi per la liberazione del ricercatore, trattenuto da oltre un anno dalle autorità egiziane.

Lunedì 22, alle 13.30, in Piazza del Parlamento, Lia Quartapelle, Filippo Sensi e Riccardo Magi incontreranno gli attivisti per la consegna delle firme raccolte finora.