Dramma familiare per Alisson: il padre dell’ex portiere della Roma morto affogato

25 Febbraio 2021 10:13

Dramma familiare per Alisson Becker, ex portiere della Roma: il padre del ragazzo è stato trovato morto affogato in Brasile

Un grave lutto familiare ha colpito Alisson Becker, portiere del Liverpool visto anche in Italia con la maglia della Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano ‘O Globo’, nella tarda serata di mercoledì, il padre dell’estremo difensore è stato trovato morto affogato nei pressi di una diga localizzata all’interno di una proprietà della famiglia Becker a Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. La notizia è stata tristemente confermata dalle autorità locali di Lavras do Sul, comune dello stato del Rio Grande do Sul.

A lanciare l’allarme era stata la famiglia che da qualche ora non aveva notizie del signor Josè Agostinho Becker. Dopo qualche ora dall’inizio delle ricerche, il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato dai sommozzatori. Ex portiere di una squadra locale, il signor Josè Agostinho Becker ha trasmesso la passione per il calcio e i primi segreti nel ruolo di portiere a ad Alisson e al fratello Muriel, 12° del Fluminense.