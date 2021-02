Donna colpita da infarto a Locri: tempestivo trasporto in elisoccorso presso l’ospedale di Reggio Calabria [VIDEO]

23 Febbraio 2021 22:27

Una donna è stata colpita da infarto a Locri: provvidenziale il trasporto in elicottero presso l’ospedale di Reggio Calabria

Importante intervento dell’elisoccorso a Locri, provincia di Reggio Calabria, provvidenziale per prestare soccorso ad una donna. In serata una donna è stata colpita da infarto e tempestivamente trasferita in elicottero presso l’ospedale di Reggio Calabria. Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha raccontato ai cittadini la notizia sottolineando quanso sia stato fondamentale l’intervento dell’elisoccorso, servizio assente per molti anni nella cittadina locridea: “questa sera, una signora colpita da infarto, è stata trasportata d’urgenza a Reggio Calabra con l’Elisoccorso. Tutto ciò è stato possibile grazie alla caparbietà dell’Amministrazione Comunale di Locri e dei Sindaci dei Comuni della Locride che hanno raggiunto l’obiettivo di attivare la pista nelle ore notturne. Per non spendere 12 mila euro hanno lasciato la Locride senza questo importante servizio per sei anni. Mentre i soliti noti fanno teoria e passerelle, noi siamo contenti di aver contributo a risolvere una criticità e ad attivare un servizio importante per salvare la vita a tanti cittadini della Locride“.