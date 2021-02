La domenica dello sport messinese: nel calcio vola l’Acr e il Sant’Agata fa l’impresa, nel futsal pesante debacle della Siac

28 Febbraio 2021 21:44

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Secondo appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5, tennistavolo, rugby.

CALCIO

Sette punti raccolti dalle tre squadre messinesi nelle gare della 20ª giornata del girone I di Serie D: due vittorie e un pari. Tris per Acr Messina e Città di Sant’Agata. I primi regolano facilmente il Rotonda e continuano a volare in classifica consolidando il primo posto: una doppietta di Addessi, inframezzata dal raddoppio di Foggia, e la gara è già chiusa prima della mezz’ora. Di tenore ben più alto, per la caratura dell’avversario, il successo del Città di Sant’Agata contro l’Acireale: anche qui c’è una doppietta, di Cicirello, accompagnata dal gol di Tripicchio; a nulla serve il gol di Pozzebon. Pari, emozioni e rischio finale, invece, per l’Fc Messina, che fa 2-2 a Troina, perde terreno dai cugini peloritani e si fa scavalcare dal Gelbison: al vantaggio di Lodi (quarto gol in due partite) segue la rimonta ospite, con cui ci mette una pezza Marchetti all’87’.

BASKET

In Serie A2 l’Orlandina scende in campo domani sera (ore 20:45) in casa di Assigeco Piacenza. All’opera di domenica, invece, Torrenova in B, Milazzo, JustMary e Fortitudo Messina in C Silver.

Troppa Moncada Agrigento per la Fidelia Torrenova. Al PalaTorre, nella 13ª giornata del Girone B1 del campionato di Serie B, la squadra di coach Condello viene infatti battuta per 50-81 al termine di una gara senza storia fin dall’avvio. La Cestistica prova a rientrare dopo un pessimo primo quarto ma gli ospiti, che scappano già dalla palla a due, controllano agilmente e si confermano squadra compatta e difficile da battere. Per la Fidelia, che ha pagato l’assenza di Di Viccaro e della sua esperienza, non è stata proprio serata: 20/57

al tiro e 2/18 da 3. Ecco il tabellino.

Fidelia Torrenova – Moncada Agrigento 50-81 (4-21; 25-41; 31-65)

Fidelia Torrenova: Lasagni 11 (4/7, 1/4), Gloria 10 (4/8), Galipò 10 (4/7, 0/2), Klanskis 6 (2/5, 0/3), Perin 5 (1/4 da 3), Bolletta 4 (2/4, 0/5), Mazzullo 4 (2/3), Ferrarotto 0 (0/4), Saccone 0, Di Viccaro ne. Coach: Condello.

Moncada Agrigento: Saccaggi 20 (6/8, 2/6), Veronesi 16 (3/7, 2/6), Costi 13 (4/5, 0/1), Grande 9 (3/5, 1/3), Rotondo 8 (4/6), Chiarastella 6 (2/6), Peterson 6 (3/4), Ragagnin 3 (0/1, 1/2), Cuffaro (0/1, 0/2), Mayer (0/1), Indelicato ne, Tartaglia ne. Coach: Catalani.

Derby combattutissimo nel girone siciliano di Serie C Silver tra Svincolati Milazzo e JustMary Messina alla prima stagionale dopo la lunga pausa per Covid che ha condizionato l’avvio: vincono gli ospiti per 82-85. Nello stesso raggruppamento, vince la Fortitudo Messina in casa dello Sport Club Gravina con il punteggio di 54-64.

CALCIO A 5

Pesante debacle per la Siac Messina sul campo del Bovalino C5. Peloritani sconfitti in Calabria per 12-1. Gara indirizzata nei primi minuti dalle reti di Caruso e Arthur (2-0). Nanni Piccolo dimezza e distanze al 9’, ma i successivi gol di Siviero 2, Casagrande, ancora Caruso e Scordino chiudono i conti (7-1) già all’intervallo. Nella ripresa, bottino rimpolpato dalle marcature di Arthur, Casagrande, Martino e Lemma, autore della conclusiva doppietta. I siciliani pagano le numerose assenze tra infortuni e squalifiche, ma restano in fondo alla classifica. Di seguito il tabellino del match e, sotto, i risultati e la graduatoria aggiornata.

TAB. BOVALINO C5-SIAC MESSINA 12-1 (p.t. 7-1)

Marcatori: 2’ e 15’ Caruso; 4’ e 3’ st Arthur; 9’ Piccolo; 12’ e 19’ Siviero; 14’ e 7’ st Casagrande; 17’ Scordino; 12’ st Martino; 13’ st e 15’ st Lemma.

Bovalino C5: Dias Rocha, Casagrande, Siviero, Federico, Arthur, Caruso, Scordino, Calì, Martino, Gelonese, Lemma, Rocca. All. Venanzi.

Siac Messina: Torres Iborra, Bruno, Aricò, D’Emilio, Silipigni, D’Aleo, Di Rosa, Colavita, Capillo, Piccolo, Abdelbaky, Venuto. All. D’Urso.

Arbitri: Granata di Sala Consilina e Coviello di Potenza (cronometrista Alessi di Taurianova).

Risultati 17^ giornata serie A2 (girone D): Gear Piazza Armerina-Città di Cosenza 5-6; Orsa Viggiano-FF Napoli 1-11; Bernalda-Futsal Polistena 2-2; Città di Melilli-Regalbuto 6- 2; Cataforio-New Taranto 2-2; Bovalino C5-Siac Messina 12-1.

Classifica: FF Napoli 48; Futsal Polistena 36; Città di Cosenza 29; Regalbuto 28; Bernalda e New Taranto 23; Orsa Viggiano 20; Bovalino C5 14; Gear Piazza Armerina 12; Cataforio 9; Siac Messina 3.

PALLAVOLO FEMMINILE

Il derby messinese tra Amando Santa Teresa e Akademia Sant’Anna è tutto della squadra locale, che vince 3-1. Partita combattuta sin dal primo set, punto a punto e segnato da un massimo vantaggio ospite di quattro punti (7-11) con le padrone di casa che hanno recuperato e trovato l’allungo proprio sul finire del set 24-22, annullato dalle messinesi che si sono portate a casa il set 24-26. Testa a testa anche nel secondo set, dove l’Akademia trova ancora un vantaggio di quattro punti ma poi si fa recuperare dall’Amando che rimontano e superano la squadra di Gagliardi. Nel terzo set è sempre gara equilibrata che si gioca sempre punto a punto, con l’Akademia penalizzata dall’infortunio di Alessandra Marino costretta all’uscita, sino alla chiusura di Ferrarini 25-23. Nell’ultimo parziale la partenza è di Santa Teresa (8-3). Gagliardi rischia Marino, non in perfette condizioni, l’Akademia inizia a macinare punti sino al pari sul 22-22. La Sicom annulla tre palle match per Santa Teresa e spreca anche un set Point sul 26-25 prima di cedere 28-26. La Sicom resta comunque prima in classifica. Di seguito il tabellino della sfida.

Amando Volley – Akademia S. Anna 3-1 (24-26, 25-20, 25-23, 28-26)

Amando Volley: Calisti (L), Moschella, Richiusa, Buttarini, Donà 19, Mercieca 9, Albano 7, Agostinetto 6, Basile, Grillo, Ferrarini 17, Santoro, Bertiglia 19. All.: Jimenez

Sicom Akademia Sant’Anna: Rotella, Pugliatti, Bilardi 7, Torre 2, Escher 15, Giudice (L), Giordano 4, Iannone 20, Composto 10, Gueli, Boffa, Bontorno, Marino 7. All.: Gagliardi

Arbitri: Francesco Chirumbolo e Raffaele Donato

BASKET FEMMINILE

Di nuovo a riposo, ma forzato, l’Alma Patti. Non si è giocata la gara contro Techfind San Salvatore Selargius prevista per la 7^ giornata del girone di ritorno. La partita, prevista per domenica 28 febbraio, è stata rimandata a data da destinarsi per via della cancellazione dei voli che avrebbero dovuto portare la squadra sarda in Sicilia.