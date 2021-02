Disponibile in radio e in digitale “buongiorno amore”, il nuovo singolo Micaela

12 Febbraio 2021 11:16

È disponibile in radio e in digitale “buongiorno amore”, il nuovo singolo della cantante Micaela

E’ disponibile in radio e in digitale “Buongiorno amore”, il nuovo singolo della cantante Micaela. Il brano, scritto per lei da Anna Chiara Zincone e Fabio Vaccaro, esce a dieci anni dalla partecipazione dell’artista di origini calabresi al 61esimo Festival di Sanremo quando, con il brano “Fuoco e cenere”, si classificò prima al televoto nazionale e seconda nella classica generale nella sezione ‘Giovani’. “Buongiorno amore” rappresenta un connubio fra elementi classici e pop che riprende la tematica delle relazioni d’amore complicate, già affrontata con il singolo di successo “Splendida stupida”. Con un linguaggio più semplice e lineare, il brano affronta il tema di un rapporto difficile, trasversale e non di genere, e al contempo profondo e romantico, che non si interrompe nel tempo ma sopravvive alle mille difficoltà, immergendosi in una rinnovata profondità. “A 10 anni dal mio Festival di Sanremo con ‘Fuoco e cenere’ torno con un brano romantico che racconta una storia d’amore complicata. Un amore che va oltre lo spazio e il tempo, che ha un inizio e mai una fine, come dice il testo, come se i protagonisti fossero legati in maniera indissolubile. Credo che molti si possano ritrovare nel brano perché nessuno è immune dal rischio di un amore travagliato” commenta Micaela, che aggiunge: “L’intensità emotiva, che spero di riuscire a trasmettere, è il filo conduttore attraverso cui voglio lanciare un messaggio positivo di speranza e di amore che si traduca in un forte sentimento nei confronti dell’altro. Le relazioni diventano complicate perché spesso, nella quotidianità, ci si spaventa di affrontare determinati argomenti. Credo che il dialogo e l’ascolto in una coppia siano fondamentali e che, a volte, bisogna sapere “disinnescare”, per poi affrontare razionalmente i problemi e le necessità dell’altro. Rimanere insieme non deve essere una scelta di comodo ma motivata da forti emozioni positive.”

Micaela (all’anagrafe Micaela Foti), nasce a Melito di Porto Salvo (RC) il 25 maggio 1993. A quindici anni partecipa al programma televisivo di Rai Uno, in diretta in prima serata, “Ti lascio una canzone”, ottenendo numerosi riconoscimenti. Nel 2009 pubblica il suo primo singolo “Da sola si”, scritto per lei da Gatto Panceri e Emiliano Pat Legato. Inizia cosi, precocemente, la scalata verso il successo. Il 2011 è l’anno più importante e Micaela approda a soli 17 anni al 61esimo Festival di Sanremo con il brano “Fuoco e cenere”, classificandosi prima al televoto nazionale e seconda nella classica generale, e pubblica il suo primo EP dall’omonimo titolo “Fuoco e cenere”, distribuito da Warner Music Italy. Il brano conquista i giovanissimi che si sentono rappresentati dalla sua canzone, ma piace anche agli adulti che apprezzano il suo stile e il suo timbro moderno ma tipicamente Pop italiano. Nel 2012 Micaela esordisce per Ultrasuoni con un nuovo singolo “Splendida stupida”, un potente brano scritto per lei da Kekko Silvestre, leader dei Modà, e il video del singolo supera su YouTube oltre i 4 milioni di visualizzazioni. Il talento di Micaela non passa inosservato e, nonostante la giovane età, partecipa a numerose trasmissioni televisive di Raiuno, Rai Italia, RaiRadio 1 e rtl102.5, e rilascia interviste esclusive al Tg1, Tg1 note, RaiRadio1 e RTL102.5 e a note testate nazionali. Nel 2018, Dopo molte date tra Miami, Washington e New York, Micaela si ferma proprio nella Grande Mela per produrre un altro singolo di successo “3 volte niente” (#3VNIENTE), prodotto da Fabrizio Sotti e mixato da Luca Pretolesi. Nel 2019 torna in tv su Rai 2, tra i concorrenti del talent show “The Voice of Italy”, conquistando un posto nel team di Guè Pequeno e ottenendo notevoli riscontri positivi dagli organi di stampa nazionale. A dicembre 2020 esce, in collaborazione con Augusto Favaloro, featuring Gennaro Calabrese, il brano natalizio “L’importante è il Natale”, ironico, che mira a sdrammatizzare il momento critico che il Paese sta attraversando. Il 12 febbraio 2021 Micaela pubblica il suo nuovo singolo “Buongiorno amore” scritto per lei da Anna Chiara Zincone e Fabio Vaccaro.

Buongiorno amore

Autori: Annachiara Zincone e Fabio Vaccaro

Interprete: Micaela

Sai certe storie non hanno fine soltanto inizi

Ma noi senza accorgerci siamo sempre più distanti

E fare l amore soltanto di notte per poi non parlare più

Finché il giorno ritorna per sovrascrivere nuovi ricordi da cancellare o tenere

Nascosti bene

*Chorus*

Non ci siamo detti mai un addio

Neanche quando sei andato via

Noi sappiamo solo perderci

Per poi trovarci ancora qua dove niente è andato perso

Qua nonostante tutto

Sai certe storie non hanno fine soltanto inizi

Ma adesso ballando sul freddo confine

Tra incertezze e verità

Diamo al nostro silenzio il tempo di illuderci

Che sia normale farsi del male e guardare un film insieme

*Chorus*

Non ci siamo detti mai un addio

Neanche quando sei andato via

Noi sappiamo solo perderci

Per poi trovarci ancora qua dove niente è andato perso

Qua nonostante tutto

Ricominciare da zero

E quel che sarà sarà

Per me, per te

Buongiorno amore

*Chorus*

Non ci siamo detti mai un addio

Neanche quando sei andato via

Noi sappiamo solo perderci

Per poi trovarci ancora qua dove niente è andato perso qua

Buongiorno amore.