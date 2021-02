Diritti tv: Scaroni, ‘sono fiducioso che si trovi sintesi in prossima Assemblea’

15 Febbraio 2021 14:46

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Diritti tv? Mercoledì abbiamo una assemblea di Lega, l’ennesima, in cui dovremmo prendere la decisione finale sui diritti tv italiani e mi auguro ci concentriamo e arriviamo ad una soluzione fondamentale per le casse dei nostri club. I diritti tv in Italia sono la fonte principale di sostentamento. Ogni club ha le sue esigenze che è una normale difesa dei propri interessi e lo considero logico, ma certamente dobbiamo trovare la sintesi che si fa un po’ attendere in Lega ma sono fiducioso che già su diritti tv nazionali si vedrà”. Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’, sul tema diritti tv nazionali. “I fondi? Il tema sarà affrontato in un’altra Assemblea credo la settimana prossima”, ha aggiunto Scaroni.