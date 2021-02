Di Maria dà un importante indizio sul futuro di Messi: la coppia d’oro dell’Argentina si riunisce al PSG?

4 Febbraio 2021 12:27

Angel Di Maria dà un importante indizio sul futuro sportivo di Messi: l’argentino spera di poter giocare insieme alla Pulce al PSG

Il Barcellona è destinato a perdere Lionel Messi entro pochi mesi. Il club catalano, in forte difficoltà economica con oltre un miliardo di debiti, difficilmente potrà rinnovare al rialzo il contratto, già faraonico, della ‘Pulce’. E non è detto neanche che Messi sia disposto a restare. Il fuoriclasse argentino aveva già deciso la scorsa estate di lasciare il Barcellona, ma il club lo ha trattenuto controvoglia grazie ad un cavillo presente nel suo contratto. Questa volta però la burocrazia non interverrà in favore dei bluagrana.

Dalla Francia crescono sempre più i rumor relativi ad un possibile approdo di Messi al PSG, una delle pochissime squadre in grado di sostenere lo sforzo economico relativo allo stipendio dell’argentino. Un suo connazionale come Angel Di Maria sarebbe già pronto ad accoglierlo a braccia aperte: “spero di prolungare con il Psg, ne stiamo parlando. Devo restare tranquillo, pensare alla mia situazione e restare a Parigi perché sono molto felice qui. Giocare con Messi? Sì, lo spero, penso che ci siano molte possibilità“.