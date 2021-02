De Magistris in visita alle Terme Luigiane: “nessuno deve perdere il lavoro per una politica inetta”

23 Febbraio 2021 10:29

De Magistris alle lavoratrici e ai lavoratori delle Terme Luigiane ad Acquappesa: “nessuno deve perdere il lavoro per una politica inetta”

“Sono stato alle Terme Luigiane ad Acquappesa (CS), una delle realtà termali più importanti d’Italia. Ho portato la solidarietà a centinaia di lavoratrici e lavoratori che rischiano di perdere il lavoro per l’incapacità soprattutto della Regione Calabria a gestire una fase delicata. È inaccettabile che soprattutto ai tempi della pandemia vi possa essere il rischio di perdere il lavoro in una realtà produttiva storica e che si possa continuare a vivere una condizione instabile di precarietà. Ho garantito alle lavoratrici e ai lavoratori impegno politico ed istituzionale massimo. La Regione Calabria, sotto la mia guida, metterà al centro il lavoro ed affronterà questa vertenza, così come altre, con la determinazione e la forza necessaria per stare vicino al mondo del lavoro. Nessuno rimarrà indietro, nessuno deve perdere il lavoro per una politica inetta”. Lo scrive su Facebook il candidato Presidente alla Regione Calabria, Luigi de Magistris.