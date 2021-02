Crotone, adesso la pazienza è finita: Stroppa verso l’esonero, spuntano i primi nomi per il sostituto

28 Febbraio 2021 22:23

Crotone: questa volta la strada sembra segnata per Giovanni Stroppa, in bilico e verso l’esonero. Spuntano già i primi nomi

Crotone vicino al cambio della guardia in panchina. Adesso, per la dirigenza rossoblu, la pazienza è finita. Pazienza, ovviamente, concessa finora al tecnico Giovanni Stroppa dopo un girone d’andata povero di risultati e punti e un cammino recente fatto solo di sconfitte, l’ultima quella odierna in casa contro il Cagliari. Più volte, anche pubblicamente, la società calabrese ha difeso e protetto l’allenatore protagonista della promozione della scorsa estate, ma questa volta la strada sembra segnata. Il trainer è in bilico e le voci di un esonero si fanno sempre più insistenti. Si rincorrono anche i primi nomi per l’eventuale sostituto. Tra questi, Christian Bucchi, il cui accordo però – secondo quanto si legge su Sky – sembrerebbe non esserci. Si attendono comunicazioni ufficiali di qualsiasi natura.