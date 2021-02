Crotone sempre più a fondo, Stroppa in bilico: il Sassuolo trionfa 1-2 nel segno del calabrese Berardi

14 Febbraio 2021 20:06

Crotone sempre più a fondo, 16ª sconfitta stagionale: il Sassuolo passa 1-2 allo Scida grazie ai gol del calabrese Berardi e del solito Cicccio Caputo

Un cosentino gioca un brutto tiro al Crotone. Domenico Berardi gioca alla grande il suo personalissimo derby contro i pitagorici e, nonostante le origini calabresi, non perdona. Suo il gol che sblocca la gara dell’Ezio Scida in favore del Sassuolo. Crotone che risponde prontamente con Ounas, insieme a Messias il calciatore più talentuoso in rosa, e si vede annullare un gol di Di Carmine dal Var. Nel secondo tempo un’ingenuità di Golemic regala un calcio di rigore ai neroverdi che tornano avanti con l’1-2 conclusivo firmato da Ciccio Caputo. Per il Crotone è la 16ª sconfitta stagionale in 22 partite, 12 i punti raccolti che vedono i ragazzi di Giovanni Stroppa all’ultimo posto in classifica. A proposito di Stroppa, la sua panchina è sempre più in bilico: le voci della vigilia sul possibile sonero si fanno sempre più insistenti. Al Crotone serve un urgente scossa prima che sia troppo tardi per recuperare.

RISULTATI SERIE A 22ª GIORNATA



VENERDI’ 12 FEBBRAIO

ore 20:45

Bologna-Benevento 1-1 (1′ Sansone, 60′ Viola)

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 15:00

Torino-Genoa 0-0

ore 18:00

Napoli-Juventus 1-0 (31′ rig. Insigne)

ore 20:45

Spezia-Milan 2-0 (56′ Maggiore, 67′ Bastoni)

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 12:30

Roma-Udinese 3-0 (5′, 25′ rig. Veretout, 90’+3 Pedro)

ore 15:00

Cagliari-Atalanta 0-1 (90′ Muriel)

Sampdoria-Fiorentina 2-1 (31′ Keita Balde, 37′ Vlahovic, 71′ Quagliarella)

ore 18:00

Crotone-Sassuolo 1-2 (14′ Berardi, 26′ Ounas, 49′ rig. Caputo)

ore 20:45

Inter-Lazio

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 20:45

Verona-Parma

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 49 INTER 47 ROMA 43 JUVENTUS 42 LAZIO 40 NAPOLI 40 ATALANTA 40 SASSUOLO 34 VERONA 30 SAMPDORIA 30 GENOA 25 BOLOGNA 24 SPEZIA 24 UDINESE 24 BENEVENTO 24 FIORENTINA 22 TORINO 17 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 16 reti Immobile (Lazio) 14 reti Lukaku (Inter) 14 reti Ibrahimovic (Milan) 14 reti Muriel (Atalanta) 13 reti Belotti (Torino) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 11 reti Lautaro Martinez (Inter) 10 reti Insigne (Napoli) 10 reti Mkhitaryan (Roma) 9 reti Lozano (Napoli) 9 reti Veretout (Roma) 9 reti Destro (Genoa) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (23ª giornata)

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia

ore 20:45

Cagliari-Torino

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria

ore 18:00

Genoa-Verona

ore 20:45

Sassuolo-Bologna

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese

ore 15:00

Milan-Inter

ore 18:00

Atalanta-Napoli

ore 20:45

Benevento-Roma

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone