Crociere: dal 27 marzo le navi riprendono a viaggiare, la prima sarà la Costa Smeralda con scalo anche a Messina

17 Febbraio 2021 11:10

Costa Crociere riparte il 27 marzo con mini-crociere di 3 e 4 giorni

Le navi di Costa Crociere sono pronte a riprendere il mare con protocolli sanitari e di sicurezza rafforzati. La prima nave a ripartire sara’ Costa Smeralda, il 27 marzo con mini-crociere di 3 e 4 giorni o in alternativa una crociera di 7 giorni, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Dal 1 maggio Costa Smeralda tornera’ invece a proporre crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Italia (Savona, Civitavecchia e Palermo), Francia (Marsiglia) e Spagna (Barcellona e Palma di Maiorca). Una seconda nave, Costa Luminosa, rientrera’ in servizio il 2 maggio da Trieste, e il giorno successivo da Bari con crociere di una settimana in Grecia e Croazia. La Compagnia sta lavorando con le autorita’ nazionali e locali dei Paesi compresi negli itinerari delle sue navi al di fuori dell’Italia, per definire nel dettaglio le modalita’ di svolgimento delle sue operazioni, con procedure sanitarie e di sicurezza ulteriormente potenziate grazie all’implementazione del Costa Safety Protocol. Tra le misure previste ci sono la riduzione del numero di ospiti, test con tampone per tutti gli ospiti e per l’equipaggio, controllo della temperatura ogni volta che si scende e si rientra in nave, visita delle destinazioni solo con escursioni protette, distanziamento fisico a bordo e nei terminal, nuove modalita’ di fruizione dei servizi di bordo, potenziamento della sanificazione e dei servizi medici, utilizzo della mascherina protettiva quando necessario.