Covid: Procura Roma indaga su presunti intermediari vaccini

19 Febbraio 2021 13:11

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – La Procura di Roma indaga su presunti intermediari e faccendieri che avrebbero proposto forniture di vaccino contro il Coronavirus. A coordinare l’inchiesta aperta per ricettazione è il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia.

La denuncia era stata presentata a piazzale Clodio dagli uffici del commissario straordinario per l’emergenza Covid guidati da Domenico Arcuri. Gli accertamenti delegati alla polizia giudiziaria mirano a verificare eventuali illeciti di chi proporrebbe in questa fase forniture di vaccini.