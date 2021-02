Covid: in Lombardia +29 ricoverati, 406 in terapia intensiva (-2)

24 Febbraio 2021 18:26

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – In Lombardia salgono i ricoveri ‘ordinari’ per il Covid19. Nei reparti ci sono 29 pazienti in più rispetto a ieri, per 3.946 posti letto occupati. In terapia intensiva, a fonte di 24 nuovi ingressi (da bollettino ministero Salute, ndr), ci sono due ricoverati in meno, per 406 posti letto occupati. I guariti o dimessi sono 2.762.