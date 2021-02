Covid: Harris, ‘priorità insegnanti per vaccini, vogliamo riaprire scuole’

17 Febbraio 2021 18:24

Washington, 17 dic. (Adnkronos/Dpa) – “Tutti noi vogliamo riaprire le scuole, tutti quelli che hanno bambini vogliono vederli tornare a scuola e gli insegnanti vogliono tornare ad insegnare”. Lo ha detto Kamala Harris nella prima intervista in una trasmissione televisiva da quando è diventata vice presidente sottolineando che è importante che gli insegnanti siano tra le categorie prioritarie per i vaccini.

“Devono poter insegnare in un ambiente sicuro e quindi gli insegnanti devono essere tra le categorie prioritarie”, ha affermato Harris partecipando oggi alla trasmissione Today, spiegando che al momento solo metà degli Stati hanno inserito gli addetti della scuola in queste categorie e chiedendo che lo facciano anche gli altri.

Riguardo ai tempi e i modi della riapertura della scuola, Harris ha ribadito l’impegno preso ieri da Joe Biden di avere il maggior numero di elementari e medie riaperte entro i suoi primi 100 giorni. “Non è una questione di statistica, ma si tratta dei nostri ragazzi e dei loro genitori – ha concluso – è la questione che ognuno dei nostri ragazzi sta perdendo giorni essenziali, cruciali del suo sviluppo educativo”.