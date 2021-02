Cosenza-Reggina, Occhiuzzi alla vigilia: “Il derby calabrese è sempre affascinante”. La lista dei convocati

14 Febbraio 2021 18:46

Le parole del tecnico del Cosenza Occhiuzzi nella conferenza stampa della vigilia del derby di domani sera contro la Reggina e la lista dei convocati

“I derby sono caldi, dispiace non avere i tifosi al nostro fianco e non avere neanche quelli avversari. Il derby con la Reggina è sempre affascinante, io l’ho vissuto da tifoso, da calciatore in panchina, da secondo allenatore. La ciliegina sulla torta di partite di questo genere sono sempre i tifosi, ma cercheremo di lottare per loro”. Sono le parole del tecnico del Cosenza Occhiuzzi nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Reggina. “Se mi aspettavo gli amaranto così in difficoltà? La B è un campionato difficile, ci sono insidie per tutti ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. Ho qualche dubbio di formazione, i ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà. Affrontiamo una signora squadra, che rispettiamo, ma come loro sanno le armi che hanno noi conosciamo le nostre”.

Di seguito la lista dei convocati.

PORTIERI

1 MATOŠEVIČ Kristjan

22 SARACCO Umberto

30 FALCONE Wladimiro

DIFENSORI

2 CORSI Angelo

5 IDDA Riccardo

14 SCHIAVI Raffaele

18 LEGITTIMO Matteo

19 VERA Ramírez Brayan Emanuel

28 INGROSSO Gianmarco

42 ANTZOULAS Georgios

CENTROCAMPISTI

3 GERBO Alberto

6 BAHLOULI Mohamed Rayane

16 SCIAUDONE Daniele

17 BA Abou-Malal

21 TREMOLADA Luca

25 KONE Ben Lhassine

26 CRECCO Luca

88 PETRUCCI Davide

ATTACCANTI

9 MBAKOGU Jerry Uche

10 CARRETTA Mirko

11 SACKO Ihsan

23 GLIOZZI Ettore

29 TROTTA Marcello

79 SUEVA Gianluigi