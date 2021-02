Cosenza-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: torna da titolare Delprato, ma la sorpresa è in attacco

15 Febbraio 2021 19:55

Serie B: diretta Cosenza-Reggina, match valido per la 23ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Cosenza-Reggina non sarà mai una gara come le altre. Il match dello Stadio San Vito vale doppio, perché oltre a mettere in palio tre punti pesanti in ottica salvezza, è un incontro dall’enorme significato per i tifosi, essendo un classico del calcio calabrese. I padroni di casa non hanno ancora mai vinto tra le proprie mura amiche nel corso di questa stagione e cercheranno di ottenere il bottino pieno. D’altro canto gli amaranto arrivano da un periodo molto positivo, stanno trovando la costanza che è mancata nel girone d’andata e vogliono proseguire su questa strada. Baroni ritrova Menez in attacco, dopo il turno di squalifica, è sicuramente lui l’uomo più atteso. Segui in diretta Cosenza-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

Cosenza-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cosenza-Reggina, posticipo del ventitreesimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Idda, Schavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Gerbo; Tremolada; Carretta, Trotta. A disposizione: Saracco, Crecco, Ingrosso, Vera, Antzoulas, Ba, Sacko, Bahlouli, Kone, Gliozzi, Mbakogu, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Ménez; Rivas. A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Bianchi, Kingsley, Bellomo, Denis, Montalto, Okwonkwo. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli (Andrea Zingarelli di Siena e Domenico Palermo di Bari). IV ufficiale: Valerio Marini di Roma 1.