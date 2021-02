Cosenza-Reggina, Corsi: “Lunedì si gioca il secondo derby più sentito qui, la piazza ci tiene”

10 Febbraio 2021 15:26

Cosenza-Reggina, le parole del calciatore rossoblu Angelo Corsi in riferimento al derby di lunedì

La Reggina deve ancora scendere in campo – lo farà tra qualche ora al Granillo contro l’Entella – ma la prossima avversaria, il Cosenza, ha già giocato ieri strappando un pari a Cittadella nel finale, con il gol di Corsi al 90′. Proprio il calciatore rossoblu, al termine del match, ha parlato ai microfoni di Dazn con un importante riferimento al match del Marulla di lunedì: “Dobbiamo tornare a vincere in casa – ha detto – abbiamo il derby lunedì sera. A Cosenza è il secondo derby più sentito e in Serie B era da tanto che non si vedeva, al di là di quello dell’andata. La piazza ci tiene particolarmente, ma la Reggina con il cambio di allenatore si è risistemata e ha fatto risultati importanti. Sarà una partita bella da vedere in cui oltre al risultato c’è un aspetto emotivo diverso”.