Cosenza-Reggina 2-2, le pagelle di StrettoWeb: Di Chiara e Loiacono da rivedere, Folo è una conferma

15 Febbraio 2021 23:38

E’ appena terminato il derby del San Vito-Marulla tra Cosenza e Reggina: le pagelle di StrettoWeb, voti e giudizi della nostra redazione

2-2. Questo il risultato di Cosenza-Reggina. Gli amaranto scappano con Menez e Folorunsho, i rossoblu la riprendono con Trotta e Carretta. Buon punto per la squadra di Baroni, che rimane a +3 sui playout, ma per come si era messa la gara il rammarico è enorme. Di seguito le pagelle di StrettoWeb.

Nicolas 6 – Non dormirà stanotte per quel pallone che gli sfila sotto il braccio. Poco prima del pari, grande respinta.

Delprato 6 – Accanto a Trotta sembrano padre e figlio al Luna Park, ma nel primo tempo si diverte solo l’attaccante, che segna. Paga in fisicità insieme a tutta la retroguardia amaranto, meglio nella ripresa quando il Cosenza cambia modo di giocare.

Loiacono 5.5 – Vale il discorso di cui sopra. Nel primo tempo il pallone passa da destra a sinistra in mezzo all’area, lui forse era al Luna Park con Delprato e Trotta. Cresce nella ripresa, ma la frittata sul rigore gli costa l’insufficienza.

Stavropoulos 6.5 – Probabilmente da piccolo era uno di quelli che prendeva l’autobus all’andata, perché sempre in anticipo. Anche stasera sfrutta l’arma alla perfezione, risultando il migliore del reparto. Esce per un problema muscolare, la speranza è che non sia nulla di grave.

Di Chiara 5 – L’ammonizione a inizio gara lo fa diventare… “Di Scura” e dietro gli scappano come vogliono. Gravi responsabilità sul gol dell’1-2, che difatti riapre la gara.

Crimi 6 – Solito lavoro oscuro di corsa e sostanza.

Crisetig 6 + – E’ tra i pochi a mettere il pallone a terra e a provare a ragionare nel momento di maggior pressione avversaria.

Edera 6.5 – Ed…era imprendibile. Nella prima mezz’ora è devastante. Salta tutti, la voglia di rubargli il pallone è tanta che si mette in mezzo anche Rivas e gliela sradica.

Folorunsho 7 – Conferme su conferme. Si guadagna il secondo rigore di fila, poi segna, di nuovo. Mancava solo che facesse il portiere…

Menez 7- – E’ tornato Houdini. Gol un girone dopo, con un rigore (questa volta) perfetto. Poi si esalta e fa un po’ quello che vuole. Nel finale paga la stanchezza ed entra nell’azione del fallo, ma il fatto che fosse lì fa capire tanto…

Rivas 6 – Parte al centro, poi a sinistra, poi a destra. Non ci capisce niente manco lui, e così sradica il pallone a Edera e lo mette in mezzo per Folorunsho. Mezzo voto in meno per i troppi errori in ripartenza.

All. Baroni 6.5 – Rivas per Montalto (che non era al meglio): la mette sull’aggressività e velocità, anche a dispetto dei tre centrali lenti del Cosenza. La mossa paga, la Reggina si difende e riparte alla grande in contropiede. Sfortunato con gli ultimi due cambi, e l’ex attaccante del Bari non lo avrebbe neanche inserito se le circostanze non lo avessero costretto.

dal 56′ Cionek 6 – Entra a freddo e si vede, cresce col passare dei minuti.

dal 70′ Kingsley 6 – Esordio con la maglia amaranto: tanta corsa e piede educato, sfrutta gli spazi che il Cosenza concede.

dal 70′ Denis 6.5 – In 25 minuti combina il finimondo, sfiorando due volte il gol. Lo avrebbe meritato.

dall’84’ Montalto 6 – Un pallone toccato, di testa: leggermente trattenuto, colpisce a botta sicura, ma la sfera sfiora il palo. Sfortunato.

dall’84’ Bianchi sv –