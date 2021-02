Cosenza: per lavori limitazioni al transito lungo la strada statale 107

8 Febbraio 2021 15:16

Calabria, per lavori limitazioni al transito lungo la strada statale 107 “silana crotonese” in provincia di Cosenza

Per consentire gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici delle gallerie lungo la SS107 ‘Silana Crotonese’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, a partire dalle ore 06:00 di lunedì 15 febbraio e fino al 17 settembre 2021, sarà in vigore il divieto di sorpasso per autoveicoli e il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri dal km 3,000 al km 63,000. Le attività interesseranno le gallerie; ‘Fago del Soldato’ (km 59,016), ‘Cavaliere’ (km 60,298),’Tasso’ (km 62,006), ‘Manca di Zolfo’ (km 60,936), ‘Ventulilla’ (km 53,527),’Cone D’Area (km 48,268), ‘Guardiola’ (km 3,896), tra i territori comunali di Paola, San Lucido, San Fili,, Rende, Cosenza, Rovito, Celico e Spezzano della Sila.