Cosenza: lavori agli impianti tecnologici lungo la SS106

12 Febbraio 2021 14:23

Calabria, Anas: lavori agli impianti tecnologici lungo la SS106 ‘variante di Montegiordano’, in provincia di Cosenza

Per consentire gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici lungo la strada statale 106 ‘Variante di Montegiordano’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, a partire dalle ore 00:00 di lunedì 15 febbraio e fino alle ore 24:00 del 19 febbraio 2021, sarà in vigore la chiusura al transito – in direzione Taranto – dal km 0,000 al km 3,400. Inoltre, da lunedì 15 febbraio fino al 19 febbraio 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 0:00 e le ore 24:00, sarà in vigore la chiusura della carreggiata di valle della SS.106 Var (direttrice Nord). Il traffico veicolare dovrà utilizzare l’uscita obbligatoria al km 403,323 in corrispondenza dello svincolo di Montegiordano e rientro in carreggiata sud al km 405,850 all’altezza dello svincolo di Montegiordano Nord. A partire dal 22 febbraio fino al 26 febbraio 2021, sarà in vigore la chiusura al transito – in direzione Reggio Calabria – dal km 3,400 al km 0,000 e la chiusura della carreggiata di monte della SS.106 Var (direttrice Sud). Il traffico veicolare dovrà utilizzare l’uscita obbligatoria al km 405,850 in corrispondenza dello svincolo di Montegiordano Nord e rientro in carreggiata Sud al km 402,680 all’altezza dello svincolo Baia Bella di Roseto Capo Spulico. Il traffico veicolare, interdetto dalle predette chiusure di carreggiata, sarà deviato sul percorso alternativo rappresentato dal vecchio tracciato della SS106 Jonica, ora Strada Provinciale 253, lungo la Marina di Montegiordano. Le attività, che riguarderanno la manutenzione degli impianti di illuminazione, ventilazione, semaforici, S.O.S. e tecnologici lungo l’intera infrastruttura, verranno sospese nei giorni festivi e prefestivi.