Cosenza, ufficiale: acquistato il difensore greco Antzoulas

1 Febbraio 2021 11:22

Georgios Antzoulas è un classe 2000, quindi sarà inserito nella lista degli Under

Si sta muovendo in maniera concreta il Cosenza in questa sessione di calciomercato. Dopo gli acquisti di Mbakogu, Trotta e Tremolada per rinforzare il reparto offensivo, la società calabrese si è mossa anche per migliorare il pacchetto arretrato. E’ ufficiale infatti da questa mattina l’acquisto di Georgios Antzoulas, difensore greco proveniente dall’Asteras Tripolis. Ecco di seguito il comunicato stampa:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Georgios Antzoulas, proveniente dalla Società Asteras Tripolis FC. Il difensore, nato a Patrasso (Grecia) il 4 febbraio 2000, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. È proprio nel club greco che milita nella Super League che Antzoulas è cresciuto calcisticamente, prima di trasferirsi nella Primavera della Fiorentina e giocare per una stagione in maglia viola partecipando anche al Torneo di Viareggio 2019. Vanta inoltre tre presenze con la Nazionale Under 21 ellenica. Antzoulas da oggi è un nuovo Lupo!”.