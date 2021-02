Cosenza: abuso d’ufficio e falso in atto pubblico, misure cautelari per dirigenti ed ex dirigenti dell’ASP

5 Febbraio 2021 08:14

Misure cautelari personali nei confronti di 6, tra dirigenti ed ex dirigenti, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

In corso di esecuzione un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali del divieto di dimora – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza su richiesta di questa Procura della Repubblica – nei confronti di 6, tra dirigenti ed ex dirigenti, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per i reati di “abuso d‘ufficio” e “falso in atto pubblico”.

I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.15 di oggi 5 febbraio 2021, presso la sede del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza, alla presenza del Procuratore

della Repubblica di Cosenza, Dr. Mario Spagnuolo, del Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, Gen. B. Guido Mario Geremia, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, Col. Danilo Nastasi.