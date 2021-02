Cosenza: 40enne pakistano beccato con documenti e banconote false, arrestato

18 Febbraio 2021 20:00

Cosenza, l’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre era in centro a piedi

La scorsa notte, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti nel capoluogo bruzio, i militari della Stazione di Cosenza Principale hanno arrestato un 40enne pakistano per i reati di possesso di documenti di identificazione falsi, possesso di banconote contraffatte, detenzione di sostanza stupefacente.

​L’uomo fermato a piedi mentre percorreva le vie di questo centro, nei pressi dell’autostazione, era sprovvisto di documenti e pertanto veniva accompagnato presso il proprio domicilio. L’individuata l’abitazione dove abita, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo in una cartellina una carta di identità elettronica, un permesso di soggiorno non censito in SDI ed un passaporto tunisino risultato essere falso, intestati a persone differenti. Inoltre, veniva trovata una banconota di 50 euro falsa, una dose di cocaina ed un bilancino di precisione con un’agenda su cui erano annotati dei nominativi con degli importi in denaro che lascino presumere potessero essere di potenzialiassuntori.

L’immigrato è stato quindi dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza in attesa del rito direttissimo.