Coronavirus, in zona gialla riaprono teatri e cinema dal 27 marzo: il via arriva dal Cts

26 Febbraio 2021 18:08

Per l’occasione è stata scelta la Giornata mondiale del teatro

“Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend”. Lo afferma su Twitter il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini. Una notizia molto importante per un settore, quello dello spettacolo, che risulta essere tra i più penalizzati dalle restrizioni anti-Coronavirus imposte prima dal Governo Conte e poi dal premier Draghi.