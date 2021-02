9 Febbraio 2021 13:42

Coronavirus e vaccini, il Parco dei Nebrodi mette a disposizione un congelatore: “sentito ringraziamento da parte dell’Ufficio per l’emergenza covid di Messina. Sarà utile per lo stoccaggio e la conservazione. Nei prossimi giorni il trasporto”

Un congelatore utile alla conservazione e allo stoccaggio dei vaccini anti covid è stato messo a disposizione dal Parco dei Nebrodi grazie ad un accordo con l’Ufficio straordinario per l’emergenza, guidato dalla commissaria ad acta Maria Grazia Furnari. In atto il macchinario è in utilizzo nel laboratorio della Banca del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi di Ucria (ME) e le caratteristiche risultano essere compatibili con quelle necessarie alle campagna vaccinale, come scrive il presidente dell’ente Domenico Barbuzza, che ha sottolineato nella sua nota come sia indispensabile “il contributo di ognuno di noi alla lotta contro la pandemia”. Il congelatore, destinato alla Comunità dei Nebrodi, saràgestito dal Presidio Ospedaliero di Sant’Agata Miiitello, in collaborazione con gli organismi preposti: nei prossimi giorni il trasporto della macchina nella sede individuata dal direttore sanitario dell’ASP Messina Bernardo Alagna.