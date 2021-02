Coronavirus, Sileri: “riaprire i ristoranti la sera in sicurezza”

2 Febbraio 2021 15:50

Coronavirus: le parole del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri

“È necessaria la riapertura progressiva in sicurezza. A mio avviso, col progredire della vaccinazione, devono, ripeto devono, e sottolineo devono, riaprire i ristoranti anche la sera, lasciando chiaramente il coprifuoco e progressivamente far tornare le persone alle proprie attività, a una vita con una nuova normalità, con delle garanzie, e pronti a fare un passo indietro, se ti arriva una variante e in alcune parti del Paese se il virus corre. Ma almeno fino a quel momento qualche passo avanti lo hai fatto“. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a ‘I fatti vostri’ su Rai2.