Coronavirus in Sicilia, i dati ufficiali degli screening sulla popolazione scolastica: a Messina positivo solo lo 0,48%

1 Febbraio 2021 15:36

Situazione sotto controllo a Messina dove su 10.963 tamponi effettuati, soltanto 53 hanno dato esito positivo

In vista del ritorno in classe, la Regione Siciliana ha disposto il test dei tamponi sulla popolazione scolastica. Tramite un comunicato ha fornito i risultati dello screening condotto dal 14 al 31 gennaio. Su un totale di 110.192 pazienti controllati, sono soltanto 851 ad essere risultati positivi (0,77%). Situazione sotto controllo anche a Messina dove su 10.963 tamponi, 53 hanno dato esito positivo (0,48%). Queste operazioni di contact tracing hanno la funzione di spegnare sul nascere possibili focolai di contagio da Coronavirus. I numeri così bassi dimostrano per l’ennesima volta come non siano le scuole gli hotspot di Covid-19.