Coronavirus: Pedica (Pd), ‘Ricciardi va ascoltato’

14 Febbraio 2021 22:45

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Le parole di Ricciardi, consulente del ministro Speranza, vanno ascoltate. Il fatto che dica che sarebbe necessario un altro lockdown in tutta Italia, ci ricorda che l’emergenza non è finita e che le misure prese finora dal governo non hanno prodotto un vero risultato”. Lo afferma Stefano Pedica, esponente del Pd e presidente di Cantiere democratico.