Coronavirus, Palù: “chiesto a Speranza l’ok per l’uso degli anticorpi monoclonali”

1 Febbraio 2021 15:13

Il presidente dell’Aifa ha fatto notare al ministro della Salute l’utilità della terapia anti Covid

“Mi sono battuto prima come virologo e poi come presidente dell’Aifa: ho sottoposto al ministro Speranza la possibilità di usare, facendogli notare l’utilità della terapia anti Covid con anticorpi monoclonali neutralizzanti approvato da altri Paesi in uso emergenziale, che c’era la possibilità e tutto il razionale scientifico per indurre a una decretazione d’urgenza” come “ha fatto anche la Germania che ha applicato una legge ad hoc con cui gli Stati europei danno in deroga alla validazione dell’Ema. È previsto dalla nostra legge che si possa dare un’autorizzazione di emergenza”. Così il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, a ‘Che giorno’ è su Rai Radio1. E’ in atto nelle ultime settimane una discussione molto accesa sulla valenza deli anticorpi monoclonali: molti ritengono possano essere la vera svolta nella lotta al Covid-19. Ottime notizie arrivano dagli Stati Uniti dove nuovi studi clinici e sperimentazioni hanno dato risultati eccellenti.