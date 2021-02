Coronavirus, Musumeci: “in Sicilia dati confortanti, mi piacerebbe se i ristoratori potessero tenere aperto fino alle 22 a San Valentino”

11 Febbraio 2021 11:45

Coronavirus: le parole del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci

“Stiamo raccogliendo alcuni dati e per fortuna sono confortanti. L’auspicio che avevo manifestato all’inizio della zona rossa era di potere arrivare presto al giallo. I dati ci danno ragione e diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. Abbiamo un Rt non ufficiale attorno allo 0,60 siamo in una posizione tranquilla“. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a margine della presentazione del progetto per assegnare terreni demaniali ai giovani. “Ho buoni motivi per pensare che, una volta avuto il dato ufficiale, domani potremo chiedere al Governo non solo la zona gialla ma mi piacerebbe se il Ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibi di potere tenere aperti i loro locali per questo fine settimane in occasione della festa di San Valentino almeno fino alle 22 e non chiudere alle 18. Sarebbe una buona opportunita’ dopo settimane e mesi di tragico immobilismo. Chiederemo la deroga, e spero venga accolta, solo per San Valentino“.