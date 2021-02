8 Febbraio 2021 18:16

Coronavirus: la situazione odierna della provincia di Messina. Calano i ricoverati in ospedale, tutti i dati ed i dettagli

E’ stabile la situazione epidemiologica in provincia di Messina. Nella città dello Stretto registriamo 7 morti nelle ultime 24 ore. Oggi, 8 Febbraio, in Sicilia ci sono stati 22 morti, 533 guariti e 478 nuovi casi positivi al Coronavirus su 22.446 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 2,1% dei soggetti sottoposti a test.

Di seguito il quadro della situazione nel dettaglio: