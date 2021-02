6 Febbraio 2021 21:46

Coronavirus: la situazione odierna della provincia di Messina. Calano i ricoverati in ospedale, tutti i dati ed i dettagli

E’ in costante miglioramento la situazione in provincia di Messina. Nella città dello Stretto registriamo due morti nelle ultime 24 ore. Oggi in Sicilia ci sono stati 23 morti, 1.101 guariti e 836 nuovi casi positivi al Coronavirus su 25.710 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 3,2% dei soggetti sottoposti a test.

Di seguito il quadro della situazione odierna nel dettaglio:

I numeri contenuti nella scheda “tamponi” riguardano esclusivamente i molecolari del Comune di Messina.