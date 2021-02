Coronavirus, la Giunta regionale della Calabria lancia il piano di ripresa dopo l’emergenza

4 Febbraio 2021 20:13

Su proposta del presidente Spirlì e dell’assessore Orsomarso sono state approvate le linee programmatiche per la ripartenza dell’economia

La Giunta regionale della Calabria, al fine di mitigare le ripercussioni negative dell’emergenza covid, ha approvato oggi – su proposta del presidente della Regione, Nino Spirlì, e dell’assessore allo Sviluppo economico, Fausto Orsomarso – le linee programmatiche di rilancio dell’economia regionale e il relativo atto di indirizzo.

L’atto di indirizzo

Con la delibera di Giunta si dà indirizzo ai dipartimenti regionali interessati, con il coordinamento del dipartimento Programmazione unitaria, affinché si proceda alla elaborazione di un progetto di sistema, denominato “Piano regionale di ripresa”, e alla ricognizione e individuazione delle risorse finanziarie compatibili con il piano stesso.

Con il provvedimento, inoltre, si dà atto che il Piano regionale di ripresa dovrà contenere interventi di sistema mediante specifici progetti integrati settoriali e/o territoriali nei seguenti ambiti: innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese; politiche per l’attrazione degli investimenti e a favore del reshoring e sostegno all’internazionalizzazione delle filiere strategiche; qualificazione dell’offerta turistica e culturale; investimenti per economia circolare (rifiuti, fonti rinnovabili) e sostegno alle imprese operanti nel comparto edilizio per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, il risparmio sismico e il miglioramento sismico degli edifici; azioni di politiche attive per il lavoro, sostegno all’orientamento, formazione e collocamento lavorativo nelle filiere strategiche regionali, e ed empowerment femminile con formazione, occupabilità e autoimprenditorialità.

Con la delibera si stabiliscono, infine, alcune direttrici da ricomprendere negli specifici progetti: digitalizzazione e servizi innovativi per le imprese; piano strategico regionale di ripresa e e resilienza delle filiere produttive e dei sistemi produttivi delle costruzioni sostenibili; promo commercializzazione all’estero dell’offerta gastronomica regionale; incentivi per pacchetto localizzativo per attrazione investimenti – area Zes Gioia Tauro; riqualificazione offerta turistica balneare non ricettiva; iniziative per l’occupabilità a supporto delle aziende e dei lavoratori, autoimpiego e imprenditoria femminile.