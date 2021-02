Coronavirus in Calabria, la regione sospende la tassa per ristoranti e imprese turistiche

1 Febbraio 2021 18:56

La Giunta della Calabria, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha approvato la delibera che sospende i termini di versamento della tassa regionale 2021 per ristoranti, bar, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere e agenzie di viaggio. Con la delibera, approvata oggi, si dispone che i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, entro il 30 settembre 2021. La sospensione non impedisce il versamento volontario alla scadenza naturale della tassa, né il provvedimento consente il rimborso di quanto eventualmente già versato. La decisione è stata adottata dalla Giunta regionale anche in seguito alla riunione, avvenuta lo scorso 29 gennaio, tra il presidente Spirlì e i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria, nel corso della quale è emerso che le attività economiche, soprattutto quelle del comparto turistico, sono state gravemente danneggiate dalle misure restrittive imposte dal Governo nazionale al fine di contenere l’emergenza covid-19.