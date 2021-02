Coronavirus: Fontana, ‘nuovo Governo riveda sistema colori, così troppo schizofrenico’ (2)

15 Febbraio 2021 19:29

(Adnkronos) – Gli operatori del mondo della montagna e dello sci hanno mostrato a Fontana e Garavaglia “disillusione e angoscia per quello che è successo”, anche perché, ha detto il governatore, “questo può essere un colpo decisivo per la sorte di tanti comprensori”.

La contestazione principale “è stata rivolta al metodo, visto che il Cts una settimana fa aveva dato il via libera e le Regioni si erano attrezzate, nel rispetto delle regole che erano state concordate tra regioni, governo e cts. La nostra, in particolare, prevedeva riaperture al 30%”.

Poi, “la doccia gelata che ha bloccato la ripartenza. Da parte di tutti si sono sollevate una serie di richieste, di ristori e di risarcimenti del danno”. All’incontro ha partecipato anche il neo ministro alle Autonomie e Affari Generali, Maria Stella Gelmini.