Coronavirus: Di Maio (Iv), ‘Ricciardi? Servono certezze non opinioni personali’

14 Febbraio 2021 17:47

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Mario #Draghi rivolgendosi ai suoi ministri si è raccomandato di ‘comunicare solo quando c’è qualcosa da dire”. Vale anche per i collaboratori dei ministri come #Ricciardi. Gli italiani chiedono certezze e si aspettano risposte da chi ha il dovere di darle; no opinioni personali”. Lo scrive su Twitter il deputato di Iv Marco Di Maio.