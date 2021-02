4 Febbraio 2021 09:32

Aumenta nel mondo la fiducia nei vaccini anti-Covid: secondo un sondaggio dell’Institute of Global Health Innovation dell’Imperial College di Londra a metà gennaio la volontà di vaccinarsi in 15 Paesi presi in esame, compresa l’Italia, era del 54%, in netto aumento rispetto al 41% emerso nel precedente sondaggio di novembre. Lo riporta la Cnn.