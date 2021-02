Coronavirus, a Lazzaro tamponi drive-in per il personale scolastico e gli alunni

8 Febbraio 2021 16:21

Coronavirus, a Lazzaro tamponi drive-in per il personale scolastico, gli alunni, i loro familiari e i soggetti a rischio

Martedì 9 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, in sinergia con l’A.S.P. – U.S.C.A. di Melito Porto Salvo, sarà garantito un servizio c.d. drive-in in via Trussardi, in prossimità del centro sociale Paolo Capua di Lazzaro. Tutto il personale scolastico, tutti gli alunni (infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Motta e Lazzaro) con i propri familiari e quanti hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi, potranno accedere in automobile all’area individuata e sottoporsi (senza scendere dalla propria automobile) al tampone molecolare semplicemente esibendo la tessera sanitaria. Consapevoli delle possibili difficoltà dovute agli impegni lavorativi e scolastici (didattica a distanza) è stato chiesto al dirigente scolastico di sensibilizzare, attraverso anche provvedimenti autorizzativi, i docenti, gli insegnanti, il personale Ata, gli alunni e tutti i loro familiari affinché aderiscano all’attività di screening. L’Amministrazione comunale, nel ringraziare l’Asp e l’U.S.C.A. di Melito Porto Salvo per la sensibilità dimostrata e l’Istituzione scolastica per la disponibilità, invita la comunità a prestare la massima attenzione, a mantenere la calma senza sottovalutare l’emergenza Coronavirus, a collaborare al fine di superare il prima possibile questa situazione di criticità.